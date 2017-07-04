Анкара, 4 июля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции за июнь убили 270 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 4 июля Anadolu.

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты

В боях с членами РПК погибли 23 сотрудника служб безопасности страны, 48 человек в настоящее время лечатся от ранений.

Также силами спецслужб были арестованы 111 человек, подозреваемых в подготовке в терроризме.

Кроме того, в ряде провинций были уничтожены 118 укрытий, в которых скрывались курдские повстанцы.

У членов РПК были изъяты боеприпасы, в числе которых противотанковые ракеты, пулеметы, снайперские винтовки, ружья и ручные гранаты.

Конфликт между РПК и Анкарой начался в 1984 году, однако он прекращался благодаря мирным соглашениям, последнее из которых было разорвано в июле 2015 года. С тех пор во взаимном противостоянии погибли свыше 1 тыс. 200 человек.