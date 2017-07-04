Нижний Новгород, 4 июля, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев надеется, что туристический поток в регион за 2,5 года вырастет в 3 раза. Об этом он заявил в ходе встречи с британской делегацией, приехавшей оценить готовность Нижегородской области к проведению чемпионат мира по футболу. Возглавил делегацию министр-советник посольства Великобритании в России по вопросам торговли, науки и климата Джонатан Брентон.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

Также делегация посетила строительную площадку стадиона на Стрелке, встретилась с руководством нижегородских вузов и Торгово-промышленной палаты.

По словам британского консула Томаса Регана, Нижний Новгород показался ему очень гостеприимным и дружелюбным городом: «Я думаю, что британские болельщики очень быстро убедятся, насколько близко Нижний Новгород находится к Москве, и считаю, что Нижний Новгород очень быстро станет популярным местом».

В свою очередь Шанцев заявил, что на сегодня правительство региона серьезно занимается развитием туристической инфраструктуры: «Наша задача — к 2020 году поток туристов увеличить в 3 раза. Если у нас сегодня миллион, то должно быть три миллиона. Чтобы это сделать, конечно, нужна инфраструктура и, прежде всего, гостиницы хорошего класса для разных категорий людей».

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Необходимо отметить, что нижегородские чиновники по-разному понимают задачи по увеличению туристического потока в регион. Некоторые из них «увеличивают» туристический поток лишь на бумаге и становятся фигурантами уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2016 года 5 лет условно получил бывший глава нижегородского министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Денис Лабуза. Его обвиняли в превышении полномочий и организации незаконного въезда в Россию более 3,8 тыс. иностранцев.

Преступная группа, в состав которой входил и Лабуза, организовывала для иностранных граждан въезд в Россию под видом деловых поездок. Нижегородское министерство выступало в этой схеме приглашающей стороной. В офисе московской турфирмы готовились бланки ходатайств на выдачу обычных деловых виз для иностранцев, а делопроизводитель, нанятый Лабузой и трудоустроенный в региональное ведомство, заверял ходатайства копией министерской печати.

При этом сам Лабуза денег за эти операции не брал. Он просто отчитывался перед губернатором о росте въездного туризма, приукрашивая действительность и заведомо зная, что ни один из приглашенных иностранцев в Нижегородскую область не приедет.

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На сегодняшний день нижегородские чиновники вынашивают планы о том, как заманивать в регион туристов-толстосумов, предоставляя им услуги класса «лакшери».

В областном правительстве говорят, что этот сегмент выгоден тем, что «вип-туристы, как правило, оставляют в регионе большее количество денег, что, в свою очередь, сказывается на росте доходов бюджета, нижегородского бизнеса, работающего в сфере гостеприимства».

О массовом нашествии вип-туристов нижегородские власти грезят не первый год. Еще в 2006 году правительство Нижегородской области заявляло о планах построить развлекательный комплекс — «мини-Лас-Вегас» ‑ и разработать специальные проекты по привлечению в регион платежеспособных туристов.

Тогда на берегу Горьковского водохранилища планировалось создать специализированную туристско-рекреационную зону площадью около 200 га. В ней планируется разместить от 10−20 отелей различного формата — как многоэтажных, так и небольших, созданных в национальном стиле. Создание рекреационной зоны планировалось начать с 2007 года, но этим планам не суждено было сбыться.