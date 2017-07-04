Ереван, 4 июля, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян по случаю Дня независимости Соединённых Штатов Америки сегодня, 4 июля, посетил посольство США в Армении.

president.am Серж Саргсян и Ричард Миллз сажают абрикосовое дерево во дворе посольства США в Ереване

По сообщению пресс-службы главы государства, Саргсян поздравил посла Ричарда Миллза, персонал посольства и в их лице дружественный народ Соединённых Штатов, пожелав благополучия и непрерывного развития.

Президент Саргсян и посол Миллз во дворе посольства посадили абрикосовое дерево. Посол Соединённых Штатов выразил благодарность президенту РА за визит и поздравление, отметив, что рад и горд посадить вместе с президентом республики прекрасное абрикосовое дерево в посольстве США в ознаменование 241-ой годовщины независимости США и 25-летнего юбилея установления армяно-американских дипломатических отношений.

Соединённые Штаты высоко оценивают своё многолетнее партнёрство и искреннюю дружбу с Арменией, и в последние 25 лет мы вместе создали прочные связи в дипломатии, развитии, военной и торговой сферах и между народами. Направляя свой взор в будущее, мы надеемся, что наши отношения ещё более укрепятся, и мы сможем ещё больше углубить особенно наши торговые и инвестиционные связи, во благо наших двух стран», — сказал посол Миллз.

Серж Саргсян также высоко оценил налаженное с США со времени обретения Арменией независимости тесное сотрудничество и уровень двусторонних межгосударственных отношений. Он подчеркнул, что в быстро меняющемся и преисполненном вызовами мире Армения считает важным продолжать диалог с Соединёнными Штатами во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Собеседники обстоятельно обсудили, в особенности, вопросы, касающиеся углубления торгово-экономических связей, отметив существующий потенциал, осуществлённую в этом направлении до нынешнего времени работу и перспективы развития.

Саргсян на встрече выразил благодарность Соединённым Штатам за оказываемую Армении в течение многих лет помощь, в том числе, за содействие в организации парламентских выборов в апреле 2017 г.

По случаю Дня независимости Соединённых Штатов президент Армении также направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу.

2017 год в наших двусторонних отношениях ознаменован 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Соединёнными Штатами. Сегодня безусловно можем констатировать, что за прошедший период нам удалось построить тесные, прочные партнёрские и дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. С радостью отмечаю, что наш политический диалог носит динамичный характер, способствуя расширению взаимовыгодного сотрудничества, в том числе, в торгово-экономической сфере.

В вопросе укрепления армяно-американских отношений, несомненно, велика также роль американской армянской общины.

Я высоко ценю помощь в экономическом развитии, разносторонних реформах, становлении демократии и гражданского общества, которую США оказывает Армении на протяжении многих лет, нацеленную на укрепление государственности нашей страны.

Не могу не отметить важность вклада Соединённых Штатов в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в дело установления мира на Южном Кавказе. Я убеждён, что активное участие США вместе с другими странами-сопредседателями — Россией и Францией, в процесс урегулирования карабахского конфликта, приведёт к желаемому результату, мирному и длительному урегулированию проблемы.

Уважаемый господин президент,

Ещё раз поздравляю Вас с национальным праздником, имея надежду, что благодаря совместным последовательным усилиям мы обогатим армяно-американскую повестку новыми инициативами и программами, представляющими обоюдный интерес», — сказано в адресованном президенту США поздравительном послании.

С момента вступления в должность в 2008 г. Серж Саргсян довольно часто лично поздравляет послов крупных держав, такие как Россия, Китай, США, с национальными праздниками.

Так в 2011, 2012 гг. Серж Саргсян 4 июля также посещал посольство США, а в 2014 и 2015 гг. поздравлял посла США в резиденции последнего. В 2010 г. в День независимости США в Армении с визитом находилась госсекретарь США Хиллари Клинтон.

4 июля 1776 г. в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) была подписана Декларации независимости США, которая провозглашает независимость США от королевства Великобритании.

Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — «четвёртое июля».

2 июля 1776 г. второй Континентальный конгресс путём голосования одобрил резолюцию независимости, которая в июне была предложена к рассмотрению Ричардом Генри Ли от Виргинии.

Декларацию о независимости, подготовленную «Комитетом пяти» во главе с Томасом Джефферсоном, два дня спустя приняли делегаты из 13 колоний, которые располагались вдоль восточного побережья сегодняшней территории Соединенных Штатов и вели войну с английским королём и парламентом.

Джон Адамс и Томас Джефферсон, оба участвовавшие в подписании Декларации Независимости, позже стали президентами Соединённых Штатов Америки и умерли в один день: 4 июля 1826 года, когда отмечался 50-летний юбилей принятия Декларации.