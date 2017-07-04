Севастополь, 4 июля, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Знаменитый путешественник Федор Конюхов открыл молодежную школу морских исследователей Севастопольского госуниверситета. Первой экспедицией станет трехдневный морской переход на ялах. Старт путешествия назначен на 17 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба СевГУ Федор Конюхов

«Мы с ребятами проедем уборку морского берега. Нужно убрать наш российский Крым. Много значат разговоры. У нас будут стоянки, разговоры у костра. И не только с участниками экспедиции. Вот в поселке Андреевка придут ребята, мы им расскажем о путешествиях, об университете, и им захочется учиться», — разъяснил журналистам Федор Конюхов.

Маршрут первой экспедиции «Под Андреевским флагом» пройдет от бухты Голландия — до мыса Лукулл — Херсонес Таврический (120 км). В переходе примет участие команда из 18 выпускников курсов СевГУ «Основы организации подводных исследований».

Безопасность будет обеспечивать катер МЧС. На случай шторма подготовлены пункты убежища.

«Потенциал Севастополя и Крыма пока не в полной мере раскрыт. Он не в полной мере доступен нашей молодежи и людям нашей страны. Наша задача сделать так, чтобы наши граждане получили возможность не виртуально, а реально прикоснуться к истории нашей Родины», — сказал ректор СевГУ Владимир Нечаев.

По окончании перехода в Херсонесе экспедиция разделится: одна команда вернется в университетский Центр морских технологий и исследований, вторая продолжит переход к Аю-Дагу, в лагерь «Артек» уже на яхтах. Планируется, что флагманом этого перехода станет парусник «Херсонес».