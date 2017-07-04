Вильнюс, 4 июля, 2017, 15:40 — ИА Регнум. В Литве у 48% мужчин и у 16% женщин есть проблемы с алкоголем, 4 из 10 будущих мам во время беременности употребляли алкоголь, а 8 из 20 пятнадцатилетних подростков были в нетрезвом состоянии два раза или больше до своего 15-летия. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 июля, такие статистические данные представил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига на прошедшей в Вильнюсе конференции о проблемах алкозависимости.

Брасман М. Яд. Плакат СССР

По данным других участников конференции, медикаменты, которые помогают преодолеть алкоголизм, не по карману многим жителям Литвы, не говоря уже о тех пациентах-алкоголиках, у которых нет работы.

В организованной в Сейме конференции «Зависимость от алкоголя: система оказания помощи и ее недостатки» приняли участие специалисты из разных областей — медики, представители неправительственных организаций, политики и полицейские. Токсиколог, врач психотерапевт и психоаналитик Томас Вилюс Кайокас сказал, что выпивающие и их близкие часто верят в два мифа: «Если внимательно посмотреть, эти мифы являются двумя разными версиями одного мифа. Первый миф — «я бы не пил, если бы жизнь была проще», второй — «если перестанешь пить, жизнь наладится». Но более легкая жизнь не защищает о повторного потребления алкоголя, и, мало того, трезвый образ жизни приносит свои дополнительные трудности».

По словам эксперта, примерно треть пациентов, которые проходили лечение, вновь начинают выпивать в первые три месяца после лечения, а за пять лет «отпадают» 9 из 10 достигших прогресса бывших алкоголиков. Как говорит Кайокас, нужно иметь в виду, что немалую роль здесь играют гены — люди могут унаследовать склонность к алкоголю: «Разная клиническая типология означает разные предпосылки для возможной интервенции. Одни пьют, потому что очень уязвимы, вторые пьют, потому что слишком беспокойные, третьи — пытаясь совладать с настроением, четвертые принимают это как неотъемлемую черту образа жизни, которая становится частью тождества».

По словам Кайокаса, если причины, по которым люди выпивают, очень разные, то обстоятельства, которые чаще всего мотивируют больше не пить, внешние — пошатнувшееся здоровье, проблемы с правоохранительными органами, давление близких. По словам доктора, серьезнее на лечение смотрят те, у кого длинная история болезни. Они понимают, что с каждой выпитой каплей возникает риск увязнуть и вновь начать пить.

Медик рассказал, что в мире есть всего несколько лекарств, предназначенные для лечения от алкоголизма, но только их одних недостаточно. Такие медикаменты обычно снижают влечение к алкоголю и доставляемое им удовольствие, но стоят они очень дорого.

Другие лекарства, употребляемые в Европе и США десятилетиями, в Литве не зарегистрированы. «Если лекарство не зарегистрировано как обычное, и ты хочешь его выписать, нужна именная декларация, нужно дополнительно регистрировать, приводить в порядок бумаги — это дополнительная цена», — отметил врач. В некоторых случаях стоимость одного и того же лекарства в Польше и в Литве может различаться в два раза, например, как утверждал Кайокас, лекарства могут стоить соответственно 30 и 60 евроцентов.

Министр Вярига, которого уже один раз обвинили в манипуляциях со статистикой, удивился, что в обществе такое значение придается цифрам, по которым Литва находится в мире на первом месте по потреблению алкоголя. «Люди примеряют на себя эти цифры как платье — на самом ли деле я мог столько выпить, кто выпил мою долю и как это так, что мы находимся на первом, втором или третьем месте в мире», — утверждал министр. По его словам, в Литве у 48% мужчин и у 16% женщин есть проблемы с алкоголем. Среди этих людей, которые находятся в группе риска, примерно у 80% уже развита зависимость.

Кроме того, министра очень беспокоил показатель, по которому Литва лидирует в Европе — потребление алкоголя среди молодежи. По его словам, в Литве 8 из 20 пятнадцатилетних подростков до наступления 15 лет были пьяны два раза или даже больше. Мало того, по словам министра, часть детей в Литве уже рождается с потенциальными проблемами со здоровьем, так как 42% женщин признались, что во время беременности потребляли алкоголь: «Мы уже рожаем детей, у которых есть проблемы. Уже даже не позволяем им прийти в этом мир здоровыми. (…) А сколько из них не осмеливаются это сказать, потому что стыдно признаться даже в анонимной анкете. Конечно, не все пьянствовали, Боже упаси. (…) Но само потребление как факт говорит о том, что это приемлемо, что есть большой риск для этих детей».

У министра также были упреки и к СМИ, в которых обсуждались инициативы правящих, связанные с ограничением потребления алкоголя: «Конечно, вновь напоминают Литве, что рядом есть Латвия и Польша. На самом ли деле нужно об этом каждый раз напоминать? Можно и украсть — может и это стоит напоминать? На самом деле есть способы, как обойти любой закон, любое регулирование, что угодно можно попытаться обойти стороной. И мне кажется, что это постоянное негативное программирование общества, напоминающие, что если есть порядок — будет и способ его обойти, это нас и губит. Потому что все это происходит за счет нашего с вами здоровья, за счет нашего бюджета».

Министр напомнил о проводимых реформах и планируемых нововведениях. Планируется, что уже с 1 ноября начнет работу республиканский Центр борьбы с зависимостями с филиалами в разных городах. Кроме того, будут предприняты попытки перенять опыт поляков, чтобы в Литве, как и в соседней стране, появились консультанты для борьбы с зависимостями. «Мы должны признать, что в Литве никогда не будет столько психиатров, чтобы можно было оказать помощь всем пациентам, их слишком мало. Поскольку зависимых людей очень много, мы должны искать механизмы, как без психиатра, без самого дорогого элемента, помочь людям, которые столкнулись с проблемой», — пояснил министр. На конференции он не детализировал, каким образом будут подготавливаться такие специалисты.

Нехватка специалистов является также одной и причин, по которым министр не поддерживает принудительное лечение. По словам Вяриги, это было бы трудно реализовать, и вряд ли такая система действовала эффективно, если иметь в виду, сколько в Литве жителей страдает от этой проблемы: «Мы должны будем оградить город размером с Кельме забором трехметровой высоты, поставить стражу и загнать туда всех, кого будем принудительно лечить. (…) Сегодня, когда система с трудом способна принять всех, кто хочет сам лечиться, говорить о принудительном лечение как минимум безответственно».

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Литва занимает первое место в мире по количеству употреблённого чистого спирта на душу населения — 18,2 литра в год.