Якутия, 27 мая, 2015, 15:19 — ИА Регнум. Как видно из онлайн-трансляции митинга против химзавода на берегу Лены, опубликованной ЯСИА, на площади Орджоникидзе в Якутске 27 мая собралось немало людей — по оценке республиканского МВД около 2000 человек.

фото ЯСИА

Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев заявил, что население проявляет правильную активность. «Люди должны задумываться о последствиях тех или иных решений. Митинг — это право якутян, установленное федеральным законодательством», — добавил министр.

Кроме того, от имени республиканского правительства Афанасьев отметил, что река Лена охраняется многими федеральным законами. «Без учёта мнения населения той местности, где предусматривается строительство объекта первой степени опасности, строительство не допускается», — уточнил он.

Один из организаторов митинга Иван Степанов завил: «Никто не говорит, что промышленное производство Якутии не нужно, республика должна развиваться. Но производство должно быть безопасным с точки зрения экологии».

Житель района Заречья, где планируется строительство завода, местный депутат Рудольф Михайлов рассказал, что общественники уже четыре мясяца борются против решения о строительстве. «Движение началось в Мегино-Кангаласском улусе, затем поддержали жители других районов. Давайте продолжать отстаивать свою точку зрения и вместе защищать нашу природу», — призвал он.

Представитель общественного экологического центра Зинаида Алтухова сообщила, что занимается охраной окружающей среды уже 20 лет, и может авторитетно заявить, что Западная Якутия (где ведется добыча алмазов — ред.) загрязнена. «Мы теряем огромную, разнообразную природу», — добавила она.

Депутат республиканского парламента Александр Романов сообщил, что глава республике заверил депутатов, что «не намерен отдавать свой народ под химический завод». Также Романов добавил, что есть мнение ученых, которые утверждают, что не стоит строить завод в условиях вечной мерзлоты.

Другой депутат Владимир Прокопьев также выразил свою обеспокоенность проектом строительства завода. «Власть должна слушать мнение людей. Будем слушать проект в парламенте, пригласим специалистов. Если проект будет угрожать экологии, то за него голосовать не будем», — заверил он.

Журналист газеты «Якутск Вечерний» Виталий Обедин обратился к участникам митинга с информацией о том, что проект строительства завода лоббируют крупные компании. «Мы ничего от этого не получим. Сегодняшний митинг — это митинг по зову сердца, поэтому так много людей среднего возраста», — добавил Обедин.

Участники митинга подписали петицию против строительства газохимического завода и обращение к Владимиру Путину. Любопытно, что в митинге участвовали как представители общественности, так и депутаты и некоторые члены правительства.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM жители районов Якутии, где намечается строительство газохимического завода, обеспокоены возможной угрозой экологии и своему здоровью. Пока не готова документация проекта, на основе которой будут проведены общественные слушания, но якутяне выражают свое несогласие в помощью акций протеста.

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