Донецк, 4 июля, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Студенты и ученые Донбасской национальной академии строительства и архитектуры разработали проект независимой от Украины системы водоснабжения республики, который представили сегодня, 4 июля, главе ДНР Александру Захарченко. О плане альтернативного водоснабжения на случай прекращения поставок воды со стороны украинских властей сегодня, 4 июля, рассказал руководитель республики при посещении учебного заведения.

Hagerty R Очищенная вода

«Мы обязаны быть готовы к ситуации, которая сейчас сложилась в ЛНР, когда украинская власть отключает воду. Чтобы этого не произошло, здесь мы должны иметь альтернативные источники получения воды. Поэтому разрабатываем эту систему», — пояснил глава республики.

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План альтернативного водоснабжения был представлен главе государства в лаборатории гидравлики и насосов учебного заведения. Известно, что проект предусматривает замещение вод бассейна реки Северский Донец шахтными, подземными, дождевыми и талыми водами.

«Разработка очень понравилась. Это животрепещущая тема в Республике — вода. Потому что у нас действует блокада, и источник питьевой воды находится не под нашим контролем», — подчеркнул лидер республики.

С начала вооруженного конфликта водоснабжение Донбасса является одной из наиболее острых гуманитарных проблем региона. Водонапорный канал Северский Донец — Донбасс является единственным источником питьевой воды для жителей ДНР. Канал регулярно попадал под обстрелы со стороны украинской армии. Страдала коммунальная инфраструктура. В последнее время наиболее часто под огонь ВСУ попадают такие объекты, как Донецкая фильтровальная станция и насосная станция Южнодонбасского водовода. В результате без воды рискуют остаться жители по обе стороны линии соприкосновения.

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