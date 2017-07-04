Великий Новгород, 4 июля, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Для оперативной доставки почты, пенсий и социальных пособий в Новгородском филиале Почты России создан оперативный штаб. Об этом сегодня, 4 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Пресс-служба Новгородского филиала Почты России Доставка почты в зону подтопления

В обход временно затопленных дорог и мостов используются продуманные заранее альтернативные, более безопасные маршруты доставки. Доставка пенсии осуществляется во взаимодействии с администрациями сельских поселений и муниципальных районов.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы жители пострадавших населенных пунктов получали почтовые отправления и пенсии без задержек и в полном объёме», — отметила директор УФПС Новгородской области Татьяна Степанова.

Напомним, в Новгородской области после сильнейших ливней разрушились около двух десятков дорог в Крестецком, Любытинском и Окуловском районах, отрезав жителей почти 40 населённых пунктов от «большой земли». 1 июля в Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации.