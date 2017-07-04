Москва, 5 июля, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Протокол о продлении соглашения стран ЕАЭС об обязательной маркировке товаров из натурального меха, Госдума планирует ратифицировать на пленарном заседании 5 июля, сообщает ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Русская зима

Предполагается, что соглашение будет действовать до конца 2018 года.

О пилотном проекте по введению маркировки изделий из натурального меха специальными контрольными знаками в 2015—2016 года страны ЕАЭС договорились два года назад. Соглашение было принято в городе Гродно 8 сентября 2015 года. Затем страны-члены ЕАЭС решили продлить срок действия соглашения до 31 декабря 2018.

Согласно документу, не территории стран-участниц проекта с 12 августа 2016 года запрещен оборот изделий из натурального меха без маркировки таких товаров контрольными знаками. Помимо России, принять участие в проекте согласились Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Основная цель соглашения — не допустить поступления в легальный оборот фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной меховой продукции. Кроме того, страны-участники проекта таким образом надеются повысить эффективность государственного контроля за обращением меховых товаров.