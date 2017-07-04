Симферополь, 4 июля, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сложных погодных условий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Морской дирекции», 4 июля работа перерывы была приостановлена из-за сильного ветра.

Solundir Керчь. Автомобильный паром Ейск

В организации рекомендуют туристам отложить поездки с использованием переправы до улучшения погодных условий.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ветра. Ориентировочно работа будет возобновлена в 19−20 часов сегодняшнего дня», — уточнили в ООО «Морская дирекция».

Напомним, 3 июля МЧС Крыма распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

В частности, по данным метеорологических служб, утром и днём 4 июля в связи с прохождением холодного фронта на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м/с.

В МЧС рекомендуют жителям и гостям республики соблюдать во время непогоды правила безопасности: во время ливня и сильного ветра плотно закрывать окна домов, убирать с балконов и лоджий незакреплённые предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, деревьев.