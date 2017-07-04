Тирасполь, 4 июля, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Цель Приднестровья состоит в том, чтобы «вернуть Украину к статусу гаранта и доброго соседа». Об этом заявил в эфире Первого приднестровского телеканала назначенный на минувшей неделе спецпредставителем ПМР по вопросам взаимоотношений с Украиной Владимир Ястребчак.

Vestipmr.info Флаг Преднестровской Молдавской Республики

«Предстоит очень много сделать, чтобы постараться минимизировать негативные действия, которые могут быть предприняты на нашем направлении, и постараться выровнять ту ситуацию, которая сейчас складывается», — сказал Ястребчак. Он пояснил, что делать это планируется при максимально тесном взаимодействии с МИД ПМР, администрацией президента, Верховным советом, правительством. «Также весомый фактор — это проживающие здесь украинцы, украинские общины», — добавил Ястребчак.

Приднестровская сторона, по его словам, будет исходить из принципа прагматизма. «Мы будем исходить из того, что не ждем ни на Украине, ни в Молдове именно пророссийских политиков. Нам было бы достаточно, чтобы на Украине руководствовались именно украинскими интересами. Убежден, что ни один политик, ни один госдеятель Украины, который будет руководствоваться, прежде всего, интересами Украины, не будет ввязываться ни в блокадные действия, ни в какие-либо другие ограничения, направленные на Приднестровье», — подчеркнул дипломат.

По его словам, задача — «постараться убедить в том, что украинские национальные интересы должны превалировать». «Исходя из этого, думаю, что удастся решать многие проблемы. Это связано и с фактором границы, включая совместные посты, и связано с ролью и статусом Украины как государства-гаранта и посредника. В целом, всего того, что охватывается понятием добрососедские отношения», — подвел итог Владимир Ястребчак.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Украина совместно с Молдавией в очередной раз ужесточила блокаду Приднестровской Молдавской Республики, согласившись на размещение на своей территории вдоль границы с ПМР молдавских силовиков, что противоречит соглашениям переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, статусу Украины в качестве гаранта переговорного процесса и собственно украинскому законодательству.