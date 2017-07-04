Вильнюс, 4 июля, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обсудил с прибывшим в Литву заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом перспективы будущего ЕС, Brexit, вопросы поддержки Украины, энергетической и ядерной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 июля, в канцелярии правительства Литвы.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Премьер отметил, что жители положительно оценивают членство страны в ЕС, поэтому Литва будет прилагать все усилия для того, чтобы добиться единства стран сообщества: «Мы твердо уверены в значении вклада всех стран ЕС в процессе создания нашего общего будущего».

Премьер отметил необходимость синхронизации электросетей через Польшу с континентальной Европой, подчеркивая, что Литва в этом месте надеется на твердую поддержку Еврокомиссии. По словам Сквернялиса, Литва также надеется на быстрые общие решения, чтобы можно было развивать региональный газовый рынок и общую инфраструктуру.

Премьер еще раз обратил внимание Еврокомиссии на строительство Белорусской АЭС, и подчеркнул, что Литва «не изменит свою позицию по этому вопросу и будет и дальше стремиться всеми доступными средствами гарантировать безопасность жителей страны». «Тиммерманс на это ответил, что ЕС будет и дальше придерживаться позиции, что проект Белорусской АЭС может продолжаться, только если будут выполнены все стресс-тесты», — заявили в пресс-службе правительства Литвы. Сама Литва категорически настаивает на прекращении строительства АЭС и добивается такой же позиции Брюсселя.