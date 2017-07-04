Казань, 4 июля, 2017, 15:39 — ИА Регнум.

За первое полугодие 2017 года в стране число ДТП снизилось на 7%, но на 63% выросло число происшествий с участием пассажирского транспорта. Такое заявление в рамках правительственного совещания, прошедшего в Казани 4 июля, сделал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков, уточнив, что число погибших в этих ДТП возросло на 54%, а раненых на 59%.

ДТП

Добряков напомнил о трагедии, которая произошла в ночь на 2 июля в Татарии. Пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Самара — Ижевск, в девяти километрах от Заинска столкнулся с автомобилем КамАЗ, буксировавший на жёсткой связке ещё один грузовик. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По сути, люди оказались в огненной ловушке: автобус опрокинулся на правый бок, в результате чего двери оказались заблокированы. 14 человек погибли, а 15 получили ранения.

«Данная трагедия указывает на необходимость принятия безотлагательных мер в сфере осуществления пассажирских перевозок. А также на необходимость разработки единой системы управления пассажирским транспортом с учётом требования безопасности», — добавил он.

В рамках совещания Госсовету Татарии Сергей Добряков рекомендовал выйти с законодательной инициативой в Госдуму РФ. Её суть — повышение ответственности для перевозчиков вплоть до уголовной в случае непредоставления в единую информационную аналитическую систему сведений о пассажирах.

«Учитывая проблему по России в целом, считаю необходимым создать некую система — интегратора федерального уровня, который позволит обеспечить взаимодействие систем перевозок субъектов Федерации. В ней нужно предусмотреть возможность просмотра контрольными органами маршрутов движения пассажирского транспорта с возможностью удалённого доступа для сотрудников ГИБДД», — заявил представитель ГУОБДД МВД Сергей Добряков, уточнив, что также появляется необходимость создания единого реестра недобросовестных перевозчиков.

Среди прозвучавших предложений была и интеграция системы Глонасс с тахографами. Для того, чтобы была возможность контролировать состояние водителя в режиме реального времени.

Автоперевозчикам Добряков посоветовал завести диспетчера, который будет контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей. Ответственность за отсутствие такого контроля предложено закрепить законодательно.

«В качестве дополнительных мер предлагаю установить в автобусах ограничители скорости движения и ввести надлежащий контроль над прохождением технического и медицинского осмотра, — добавил он. — Вы знаете, что руководством поставлена амбициозная цель к 2020 году на 30% сократить число погибших в ДТП. Для её достижения важен вклад каждого субъекта Федерации».

Добряков также сообщил, что в июле состоится заседание президиума Госсовета по вопросу развития пассажирских перевозок в регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в момент аварии под Заинском в салоне автобуса находились 29 человек. На 4 июля в больницах Татарии остаются девять человек, среди них два водителя. Пятеро пострадавших пока ещё в тяжёлом состоянии.

По происшествию возбуждено два уголовных дела — по ч. 5 ст 264 УК РФ5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие смерть двух и более лиц»). Их расследование продолжается.

По предварительной версии следствия, АО «Евразийская корпорация Автовокзалов» — владелец автобуса, не имело лицензии на перевозку детей. Также есть версия, что водители, которые должны были меняться каждые четыре часа, не делали этого.

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Кроме того, следствие считает, что водитель автобуса значительно превысил допустимую на данном участке движения скорость, когда пошёл на обгон, не заметив при этом, что обгоняемый большегруз буксирует на жёсткой связке ещё один грузовик. При столкновении у автобуса оторвало переднее правое колесо. По словам замначальника ГУ МВД РФ по обеспечению безопасности дорожного движения Сергея Добрякова, от удара взорвался топливный бак, расположенный в этой модели автобуса спереди и справа. Практически мгновенно огонь распространился по всему салону автобуса, после чего транспортное средство опрокинулось.

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