Ростов, Ярославская область, 4 июля, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Управление федерального казначейства по Ярославской области проверило использование денег на реабилитацию озера Неро. Материалы проверки направлены в УФСБ, Следственный комитет и природоохранную прокуратуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областной думы Сергей Балабаев.

Озеро Неро

Казначейство проверяло использование бюджетной субсидии на общую сумму более 56,8 млн рублей департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. В ходе проверки выяснилось, что правительство области в 2015 году получили на реабилитацию озера Неро 56 млн 825 тысяч рублей. Проверка установила, что департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области принял несделанные работы по устройству береговых карт намыва от ООО «НПП «Шельф», тем самым неправомерно было использовано 30 млн 564 тысячи рублей субсидии. Кроме этого чиновники оплатили ООО «Прогресс Строй» 335 тысяч и 36 тысяч рублей ООО «Фарватер» рублей за невыполненные работы. Кроме этого, орган охраны природы не выполнил софинансирование с федеральным бюджетом на 4 млн 334 тысячи рублей. Были установлены и другие нарушения.

Управление федерального казначейства по Ярославской области направило предписания в адрес департаментом охраны окружающей среды и природопользования для устранения нарушений, материалы проверки направлены в УФСБ, Следственный комитет и природоохранную прокуратуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае этого года по итогам совместной проверки ФСБ, МВД и прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту нарушений при проведении реабилитации озера Неро.