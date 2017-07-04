Санкт-Петербург, 4 июля, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Проекты создания двух линий скоростного трамвая в южной части Санкт-Петербурга получили одобрение Межведомственной комиссии в Смольном. Линии скоростного трамвая пройдут по двум маршрутам: «станция метро «Купчино» — микрорайон Славянка — микрорайон Шушары», а также «станция метро «Южная» (Шушары) — город Колпино». Об этом сообщила 4 июля пресс-служба городского комитета по инвестициям.

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга Линия 1

Оба проекта будут реализованы на основе принципов государственно-частного партнерства, который был использован, например, при строительстве Западного скоростного диаметра (ЗСД).

На первом этапе создания линии скоростного трамвая от станции метро «Купчино» предполагается создать 10 км трамвайных путей и приобрести подвижной состав в количестве 10 единиц. На втором этапе будет построена линия в Славянку длиной 11 км и приобретено 12 единиц подвижного состава. Общие инвестиции в проект составят 31,5 млрд руб.

Стоимость второй ветки скоростного трамвая, до города Колпино, составит 20,6 млрд руб. Будет построена трамвайная линия протяженностью 13,5 км, трамвайное депо и приобретено 22 единицы подвижного состава.

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга Линия 2

«В результате запуска новых маршрутов произойдет улучшение условий движения по улично-дорожной сети за счет перераспределения части пользователей легкового автотранспорта на общественный транспорт, а также снижения времени в пути для жителей», — сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

По расчетам специалистов, время в пути от Колпино до строящейся станции метро «Южная» сократится с часа до 30 минут. При этом от Купчино до микрорайона Славянка можно будет доехать примерно за 40 минут.

«Особенно важно, что проект реализуется в районах, где наблюдается рост численности населения, ведется активное строительство и существуют проблемы с транспортной обеспеченностью», — добавила Ирина Бабюк.

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Напомним, в настоящее время на принципах ГЧП реализуется проект Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе. Проект модернизации трамвайных линий реализует ООО «Транспортная концессионная компания», созданная группой «ЛСР». Скоростной трамвай позволит значительно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Красногвардейского района. Перспективный пассажиропоток «частной» трамвайной сети оценивается в 33,2 млн человек в год.