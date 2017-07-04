Киев, 4 июля, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Украинское правительство обеспечит прозрачную и честную продажу государственных активов, которые не имеют стратегического значения, но нуждаются в новом менеджменте и форме развития. Как сообщает 4 июля пресс-служба украинского правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире канала ICTV.

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Он признал отсутствие профессионализма у украинских чиновников и правительства, которые не способны эффективно управлять около 3,5 тыс госпредприятий. Гройсман отметил, что правительство может создать условия для прихода нового менеджмента на предприятия, привлечения новых технологий и создания новых рабочих мест.

«А по большим госкомпаниям задача — обновить наблюдательные советы, заменить менеджмент совместно с международными партнерами, чтобы не было сомнений в доверии управленцам. Наша задача — создать условия, в которых будет честная, открытая продажа нестратегических активов, на которых паразитируют», — сказал Гройсман.

Премьер считает, что в рамках создания благоприятных условий приватизации правительство создало офисы поддержки инвестиций, продвижения экспорта и комитет возрождения промышленности. Их задача — помогать бизнесу, развивать реальный сектор, обеспечить переход экономики от сырьевого типа к экономике создания конечного продукта.

При этом 4 июля на заседании правительства Гройсман уточнил, что Кабмин совместно с международными партнерами и экспертной средой подготовил проект закона о новых условиях продажи государственных активов.

«Сегодня мы рассмотрим проект закона о приватизации, который направим в Совет реформ для рассмотрения президентом, а затем в парламент. Этот закон создает прозрачные и конкурентные правила продажи имущества, которое неэффективно используется», — пояснил Гройсман.

Он подчеркнул, что речь идет не только о привлечении новых владельцев на предприятия.

«Это позволит открыто привлечь инвестиции, а это — работа, зарплата, налоги и реинвестиции в жизнь людей», — напомнил глава правительства.

Премьер также сообщил, что 5 июля делегация украинского правительства посетит Лондон, где проведет ряд встреч с руководством Великобритании, а также примет участие в большом экономическом форуме, посвященном вопросам реформ на Украине.

«Завтра мы отбываем в Лондон. Будет две части рабочей поездки. Первая — встреча с политиками Великобритании, с премьер-министром. Вторая — встреча с деловыми кругами, инвестбизнесом. Будем проводить совместную конференцию по вопросам проведения реформ в Украине… Мы растем, становимся инвестиционно привлекательной страной. Это очень хороший сигнал», — подчеркнул Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубивзаявлял, что в текущем году правительство планирует продать около 100 гособъектов. «В этом году продаже подлежат более 100 компаний… Готовим обновленный перечень объектов. Кроме того, уже подготовили законопроект, который усовершенствует процесс приватизации — упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня объектов на приватизацию. Вскоре планируем внести этот законопроект в парламент», — сказал Кубив.