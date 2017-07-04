Москва, 4 июля, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Госдума проведет парламентские слушания по основным направлениям бюджетной политики 18 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом журналистам заявил вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

ИА REGNUM Госдума

«18 июля пройдут парламентские слушания по теме основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов», — сообщил Мельников.

По его словам, слушания пройдут в зале пленарных заседаний, поскольку на них приглашено большое количество участников.

«Мероприятие пройдет с приглашением большого количества официальных лиц, которые имеют прямое отношение к теме», — отметил Мельников.

О необходимости таких слушаний ранее заявлял глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). На них депутат предлагал, в частности, обсудить вопрос настройки налоговой системы, чтобы выработать позицию парламента по выполнению задачи президента РФ.

«Обсуждение, мы полагаем, должно пройти в конце июня, но в любом случае до середины июля месяца, и, по существу, стать важнейшим этапом как при подготовке бюджета следующей трехлетки, так и, естественно, при отработке решения той задачи, которую поставил Президент», — заявлял ранее Макаров.