Новосибирск, 4 июля, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Стройка многофункционального комплекса на улице Большевистской в Новосибирске вновь тревожит жителей рядом стоящих домов. Ежедневно по пути на работу и обратно они идут по тротуару, который с каждым днём становится все уже из-за трещин и обвалов. В этом убедился и корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Обвалившийся участок огородили

Анна Алябьева ИА REGNUM На самой стройке оживлённой работы не наблюдается

Трещина на тротуаре, появившаяся в середине июня, к началу июля не только подросла, но и обзавелась «подружкой» — ямой, расположившейся недалеко. Но именно эта яма вызывает куда большую обеспокоенность. Брусчатка в этом месте просто начала сползать в котлован.

Анна Алябьева ИА REGNUM На Большевистской брусчатка начала сползать в котлован

Яма настолько глубока, что через неё можно рассмотреть строительную площадку, которая огорожена забором.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы, которые ежедневно по пути на работу, наблюдают за этой картиной, начинают беспокоиться

Одна из жительниц Новосибирска, которая каждый день идёт на работу именно по этому пути, говорит, что когда в прошлый раз ремонтировали все эти трещины, ко всему прочему, перенесли остановку общественного транспорта и теперь ей приходится проходить весь этот путь пешком.

«Обрушение было ещё в прошлом году. Делали-делали, вроде бы сделали. Потом опять обрушилось. И вот сейчас. Ходить уже страшно. А по другой стороне мне неудобно, там светофор мало горит, я не успеваю. И вот идёшь и думаешь. Я каждый день прохожу здесь, никого пока не видела, чтобы чинили», — сказала женщина в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Не увидел никаких ремонтных работ и корреспондент ИА REGNUM. Самые явные места разломов и провалов, правда, огородили.

Анна Алябьева ИА REGNUM Через яму можно даже рассмотреть саму строительную площадку

На самой стройке, которая так тревожит новосибирцев, тоже затишье.

Анна Алябьева ИА REGNUM На строительной площадке многофункционального комплекса техника стоит, ворота закрыты

На официальный запрос о том, когда и кем на этот раз будет отремонтирован участок и что планируется вообще предпринять в данной ситуации, мэрия пока не ответила.

Причины появления разлома

Напомним, дорожный разлом образовался в районе строящегося многофункционального комплекса «Снежная миля» в Новосибирске ещё осенью 2016 года.

Сначала, как и сегодня, это была лишь трещина, но постепенно она стала увеличиваться и превратилась в разлом. Тогда уже забеспокоились власти, и городские и областные. Выяснилось, что возможной причиной разрушения могли стать нарушения технологий при создании котлована глубиной 10−12 м.

В марте 2017 года инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области направила в прокуратуру уведомление о проверке неисполнения предписаний, которые привели к образованию трещины на улице Большевистской. Предписания застройщику были выданы в ходе проверки, которая проводилась с ноября по декабрь 2016 года.

Тогда же, в марте, из-за того, что трещина стала расползаться, власти распорядились, чтобы остановка общественного транспорта «Гостиница Обь» на улице Большевистской была перенесена в сторону. Сама улица тогда была сужена на две полосы для дальнейших ремонтных работ. Обещали укрепить и котлован. Ремонтные работы тогда провели.

Возвращение и популярность

Но спустя несколько месяцев после ремонта, в июне 2017 года, трещина на улице Большевистской вновь образовалась.

Анна Алябьева ИА REGNUM Ямы, провалы и трещины появились вдоль всего забора, которым огорожена строительная площадка

На этот раз новосибирцы решили искоренить проблему через социальные сети. Растущая трещина на тротуаре по улице Большевистской обзавелась собственной страницей в Instagram. «Я расту, а ты нет. Скоро утащу всю Большевистскую с собой в котлован и больше не будет пробки», — написано в шапке профиля. Станица ежедневно пополняется фотографиями. На неё уже подписались более 200 человек, которые активно реагируют на посты.

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Что говорят власти

Когда трещина появлялась прошлый раз и грозила «стащить» тротуар, а вслед за ним и дорогу в котлован, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий потребовал разработать проектное решение, которое поможет избежать повторения просадки и разрушения улицы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть тогда же не исключал приостановку стройки многофункционального комплекса.

Но директор генподрядной организации «Снежной мили» «Новосибирского строительного треста» Юрий Бутримов отмечал, что стройку никто останавливать не собирается. Он выразил сомнение, что у города «есть какие-то возможности что-то другое предпринять за свой счет» и что «закрепить подпорную стенку можно только, не прекращая работы».

Однако проведённые ремонтные работы ситуацию не исправили, через несколько месяцев всё вновь вернулось на круги своя.

Что пишут местные СМИ

Что предпримут власти и застройщик в этот раз, пока неизвестно. Но как пишут «Новосибирские новости», городские службы ежедневно контролируют состояние проезжей части и тротуара в районе строящегося здания по ул. Большевистская, 14. И как говорят специалисты, полностью просадки грунта прекратятся только в течение нескольких лет после окончания строительства. Угрозу обрушения магистрали и тротуара в этом месте они исключают.

По словам директора МУП «УЗСПТС» Александра Мысика, опасность деформации будет уменьшена только тогда, когда застройщик поднимет свой объект на уровень ул. Большевистская, уберёт открытый котлован, произведёт там полностью отсыпку, достроит трёхуровневую парковку.

В ходе геофизических работ выяснилось, что в этом проблемном месте есть засыпанный лог, и по нему течёт ручей. Когда строили улицу ещё в 1913 году, то этот лог пересыпали. До начала устройства котлована комплекса «Снежная миля» скорость фильтрации подземных вод была ниже, но когда выкопали котлован, скорость потока увеличилась в три-четыре раза, поскольку получился открытый выход воды. Он и привёл к подмыву грунта и подвижке грунтового массива.

Техническое решение для устранения просадок передано застройщику. Все ремонтные работы он проводит за свой счёт.

Стоит отметить, что улица Большевистская — одна из самых загруженных магистралей Новосибирска. Она также является участком федеральной трассы М-52, идущей от Новосибирска на юг. Улица соединяет центр города с Первомайским и Советским районами.

Многофункциональный комплекс, судя по информации на баннере, висящем на входе на стройплощадку, начали возводиться в первом квартале 2015 года и завершить строительство планируется в четвёртом квартале 2019 года.