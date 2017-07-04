Берлин, 4 июля, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Две гигантские панды Мэн Мэн и Цзяо Цин готовятся к первой встрече с немецкой публикой. Животные были доставлены спецрейсом в Берлин из китайского города Чэнду. Медведи проведут в столице Германии 15 лет, после чего вернутся на родину в КНР.

(сс) Cimberley Панда

Как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель посетят торжественную церемонию открытия Сада панд в зоопарке Берлина, пишет «Жэньминь жибао».

По словам китайского зоолога Инь Хуна, который сопровождал панд на пути из Китая в Германию, животные довольно быстро привыкли к новой обстановке. Животные легко перенесли перелет и в настоящее время готовы предстать перед местной публикой.

«Животные полностью здоровы. На второй день после перелета аппетит Мэн Мэн и Цзяо Цин полностью восстановился, что говорит о хорошем расположении духа у бамбуковых медведей», — добавил китайский зоолог.

Специалисты уделяют пристальное внимание питанию животных: вместе с пандами в Берлин были доставлены более 1000 кг китайского бамбука, которым кормили медведей в Сычуани.

Администрация Берлинского зоопарка предоставила пандам на выбор десять видов бамбука, шесть из которых понравились животным. Ежедневно каждый из медведей поедает не менее 30 кг бамбука.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 26 июня спецрейс с двумя пандами на борту прибыл в столичный аэропорт Берлина. Бамбуковых медведей встречали несколько сотен немецких фанатов панд, которые впервые в истории получили возможность увидеть редких животных на территории ФРГ.