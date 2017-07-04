Бразилиа, 4 июля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Число полицейских, погибших в Рио-де-Жанейро во время несения службы в 2017 году, возросло до 85 после того, как два офицера полиции погибли в ходе перестрелок с 1 по 3 июля, сообщает ИА EFE со ссылкой на местные СМИ.

Полиция Бразилии

Последними двумя жертвами стали 35-летний Леандро Насименто, застреленный в районе Инхеньу Нову на севере Рио, и 43-летний сержант Оливар Тейшейра душ Сантуш, погибший в ходе патрулирования фавелы в муниципалитете Дуки-ди-Кашиас.

Насименто был убит грабителями, которые пытались украсть его автомобиль, и он пытался остановить их прежде, чем получил тяжелое огнестрельное ранение. Тейшейра был убит выстрелом в лицо во время патрулирования в фавеле «Ваи Кем Кер» в муниципалитете к северу от Рио.

Таким образом в 2017 году погибли уже 85 сотрудников военизированной полиции в Рио-де-Жанейро, штате Бразилии с наибольшим количеством туристов. Волна насилия совпала с банкротством регионального правительства, объявленным в 2016 году.

Штат Рио-де-Жанейро испытывает серьезный дефицит средств и не может платить зарплату чиновникам и сотрудникам полиции, что подпитывает коррупцию в учреждениях и правоохранительных органах.

Напомним, с января 2017 года более 70 человек погибли от шальных пуль в Рио-де-Жанейро, где в среднем фиксируется 15 перестрелок в день.

Для того, чтобы справиться с волной насилия, федеральное правительство в мае направило в Рио на три месяца 425 военнослужащих элитного подразделения полиции при Министерстве юстиции Бразилии.