Рим, 4 июля, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Международная группа ученых раскрыла секрет прочности древнеримского бетона, постройки из которого насчитывают более двух тысяч лет. Об этом говорится в статье, опубликованной 3 июля в журнале American Mineralogist.

Alexander Z Триумфальная арка Константина, Рим

Бетон, который использовался при строительстве в Древнем Риме, был высокого качества, потому что содержал смесь морской воды, вулканического пепла и извести. Эта смесь способствует росту минерализации и, как следствие, высокой прочности материала.

Ученые пришли к такому выводу после того, как провели исследование нескольких фрагментов древнеримского бетона при помощи рентгеновского излучения. Они обнаружили внутри бетона необычную составляющую — кристаллы минерала тоберморита, который обычно образуется в гидротермальных источниках или жерлах вулкана.

Ученые провели анализ структуры кристаллов и выяснили, что известь вступала во взаимодействие с молекулами, которые содержатся в пепле. В результате внутри бетона формировалась щелочная среда, которая в свою очередь способствовала образованию тоберморита.

Бетон скреплялся благодаря растущим кристаллам тоберморита. Это не давало ему развалиться на части под действием морской воды. Это говорит о том, что воздействие морской воды на бетон продолжается даже после завершения строительства. Причем бетон под ее воздействием становится прочнее.

На сегодняшний день ученые работают над тем, чтобы восстановить «рецепт» древнеримского бетона. Они в различных пропорциях смешивают разные типы вулканического пепла с морской водой. По их мнению, это позволит найти замену обычному цементу.