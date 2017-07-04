Краснодар, 4 июля, 2017, 14:30 — ИА Регнум. «В ближайшие три-шесть часов и до конца суток 4 июля и в течение суток 5 июля над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», — сообщили в ведомстве.

Minsvyaz.ru МЧС России

В связи с ухудшением погодных условий, спасатели рекомендуют туристам и местным жителям соблюдать требования безопасности, а в случае чрезвычайных ситуаций звонить на единый номер пожарных и спасателей 101.