Барнаул, 4 июля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Алтайские спасатели известили о новом штормовом предупреждении. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, действовать оно будет со второй половины дня 4 июля и продлится двое суток.

Светлана Шаповалова Алтай

По данным гидрометеослужбы, ближайшие дни регион вновь накроет проливными дождями с градом и грозами. Порывы ветра возможны до 20−25 м/с. В связи с этим специалисты МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Ответственным лицам рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этим летом ливневые дожди с грозами и градом стали весьма частыми гостями в Алтайском крае. Последний раз наиболее сильно стихия свирепствовала вечером, 1 июля. Помимо поваленных деревьев, снесенных крыш и поврежденных автомобилей, удар молнии оставил без света тысячи барнаульцев.