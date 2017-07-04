Ташкент, 4 июля, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана рассматривает возможность возвращения в высших образовательных учреждениях советской пятибалльной системы оценки знаний, сообщил журналистам первый заместитель министра Дилмурод Набиев. По его словам, одним из главных мотивов такого решения является «бумажная волокита, с которой сталкиваются преподаватели».

Школьный дневник

"Как известно, у нас действует 100-балльная рейтинговая система. На заполнение промежуточных и итоговых оценок тратится большое количество времени. Сейчас мы рассматриваем переход на привычную пятибалльную систему», — сообщил чиновник.

Говоря о других проблемах в системе высшего и среднего образования, Набиев отметил, что ведомство намерено пресечь попытки контроля процесса образования лицами, не имеющими непосредственного отношения к учебному процессу.

«Раньше даже министр не имел права заходить в аудиторию и отвлекать от пары, а сейчас занятия прерываются частыми проверками посещаемости, журнала, текста лекций со стороны администрации вузов — деканами, заместителями, другими администраторами», — сообщил замминистра.

Еще одна проблема, по словам Набиева, — так называемая духовно-просветительская работа, «преподавателям приходится в нерабочее время ходить по домам и в махалли (кварталы) за отсутствующими студентами».

"Мы намерены все это кардинально изменить. Учителя должны выполнять свою нагрузку и заниматься научной деятельностью», — подчеркнул Набиев.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил заместителем министра народного образования 22-летнего Алишера Садуллаева, который ранее работал директором учебного центра. Президент отметил молодого специалиста, когда он выступил с предложениями о совершенствовании преподавания иностранных языков в Узбекистане во время съезда молодежи.

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