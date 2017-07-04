Москва, 4 июля, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Компания «Почта России» намерена создать собственную платежную систему. Соответствующий заказ опубликован на сайте госзакупок.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Почта России

Как следует из описания проекта, его стоимость оценивается в сумму более 1,4 млрд рублей. Заказ предполагает выполнение работ «по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства», а также разработку связанного функционала — платежной системы.

Кроме того, предусмотрено оказание услуг по сопровождению прикладных программ. Заявки будут рассматриваться и оцениваться 9 августа 2017 года.

Как уточняет «Экономика сегодня», расходы частично возьмет на себя Почта-банк, в развитии которого участвует группа ВТБ. С помощью новой системы можно будет оплачивать налоги, штрафы, товары на «Почта Маркете», доставку посылок, коммунальные и другие услуги.

«Платежная система разрабатывается Почтой России для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.). Разработка и внедрение перспективного и высококачественного сервиса переводов денежных средств по оплате штрафов и налогов, товаров на Почта Маркете и доставки посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов), а также за услуги, оказываемые населению различными организациями (детские сады, секции, коммунальные услуги и пр.), основанного на едином стандарте оказания услуг в рамках платежной системы, обеспечит Почте России возможность приёма платежей по универсальной технологии через все возможные каналы. Основные мероприятия по созданию платежной функциональности Почты России планируется завершить к середине 2018 года», — сообщает пресс-служба «Почты России».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министр связи России Николай Никифоров назначил временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России» Ольгу Осину. Ранее Осина была первым заместителем гендиректора предприятия по финансовым, правовым и административным вопросам. Контракт действующего директора предприятия Дмитрия Страшнова истек в конце июня.

Читайте также: В Кремле переадресовали вопрос о новом главе «Почты России»