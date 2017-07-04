Москва, 4 июля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Председатель Китая Си Цзиньпин заявил о наиболее тесном контакте Пекина с Москвой из всех стран-партнеров. Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Си Цзиньпин, который находится в России шестой раз, напомнил, что именно Россия стала первой страной для зарубежного визита.

«С вами (Путиным — ИА REGNUM ) за эти годы мы встречались, по подсчетам, 22 раза. Россия, таким образом, стала самой посещаемой страной для меня, а среди зарубежных лидеров с вами я поддерживаю самые тесные контакты и связи», — сказал Си Цзиньпин.

Он также выразил уверенность в успешности переговоров в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию.

Ожидается, что 4 июля по итогам переговоров лидер двух стран подпишут план развития российско-китайских отношений и озвучат позиции государств по международным проблемам.