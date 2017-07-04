Таллин, 4 июля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Одно финское предприятие подозревается в незаконном вывозе в Эстонию 180 тонн отходов, большая часть которых была выброшена на природе, сообщает финский новостной портал Yle.

mermyhh Свалка

Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что такой случай установлен впервые. Сообщается, что отходы в Эстонию были привезены из столичного региона через Финский залив.

По данным Yle, в феврале 2017 года из-за незаконной деятельности уже был привлечен к ответственности один владелец земли в Эстонии, который был признан виновным в контрабанде. Судебный процесс в отношении финского предприятия еще не начался.

Зимой эту историю рассказал один эстонский телеканал. По его данным, один эстонец, связанный с незаконной перевозкой отходов, ранее привлекался к ответственности в связи с налоговыми махинациями. Издание Postimees тогда сообщало, что привезенные из Финляндии отходы были выброшены в нескольких местах. Например, часть — в лесах.

По данным агентства BNS, 10 ноября 2015 года было начато расследование, в ходе которого было установлено, что отходы перевозились 45 раз, и что в Эстонию было привезено примерно 184 тонны отходов. Большую часть выброшенных отходов найти не удалось.

Экологи не раз обращали внимание на проблему незаконных отходов, которые привозятся в страны Прибалтики из стран Скандинавии. Они утверждали, что эти отходы нередко отказываются на незаконных свалках или на природе. В этом месяце в Латвии возник пожар на незаконной свалке, находящейся недалеко от Юрмалы, где, по данным некоторых источников, хранились незаконно привезенные из Скандинавии пластиковые отходы.