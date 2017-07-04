Мадрид, 4 июля, 2017, 13:34 — ИА Регнум. «Японский банк Sumitomo Mitsui переместит свою штаб-квартиру из британской столицы в германский Франкфурт-на-Майне, — цитирует только что обнародованное заявление этой, третьей по величине, финансовой компании Страны Восходящего Солнца испанский информационно-аналитический портал El Economista.

Akkadium Media Банк. Лондон

«Банк стремится предоставлять свои услуги клиентам без проблем и перерывов, — пишет издание, намекая на то, что, находясь в Лондоне, японцы сделать это вряд ли смогут из-за грядущих изменений в налоговой политике Великобритании, связанных с выходом страны из Евросоюза.

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Аналитики отмечают, что Sumitomo Mitsui — не единственная финансовая структура, покидающая в ближайшее время Альбион: решение перебраться во Франкфурт, где, кстати, размещается главный офис Европейского Центробанка, приняли еще два «японца» — Nomura Holdings и Daiwa Securities, а также американские финансовые «киты» Goldman Sachs и JP Morgan.

Не все банки, съезжающие из Лондона, перебираются во Франкфурт, отмечает El Economista. Достойную конкуренцию немецкой финансовой столице составляет столица Ирландии Дублин, благодаря действующей в стране системе налогообложения со ставками, значительно более низкими, чем в других государствах ЕС.

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