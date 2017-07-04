Пестово, Новгородская область, 4 июля, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Выпускница школы № 2 города Пестово Новгородской области Анжелика Качалова по итогам Единого государственного экзамена набрала 100 баллов по трём предметам: русскому языку, обществознанию и истории. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном департаменте образования и молодёжной политики.

Kremin.ru ЕГЭ

В школе Анжелика Качалова осваивала социально-экономический профиль, углубленно изучала обществознание, экономику и право.

По словам директора школы и учителя Анжелики по обществознанию Марины Егоровой, в школе Анжелика хорошо справлялась и с общественными нагрузками.

«Анжелика отличается собранностью, ответственностью, нацеленностью на учёбу. При этом хорошо справляется и с общественными нагрузками. В школе действует орган ученического самоуправления, так вот на протяжении уже семи лет и до окончания школы одноклассники выбирали Анжелику мэром класса, интересы которого она представляла в школьном совете мэров», — отметила Марина Егорова.

Для дальнейшего обучения Анжелика Качалова выбрала юридическое направление, подав документы в один из ведущих столичных университетов.

Напомним, всего в Новгородской области 16 100-балльных результатов по итогам ЕГЭ-2017. Экзамен проходил с 29 мая по 1 июля во всех регионах России.