Барселона, Испания, 4 июля, 2017, 13:21 — ИА Регнум. На презентации 4 июля в Национальном театре Каталонии глава правительства этой испанской автономии Карлес Пучдемонт представит проект закона о проведении референдума по вопросу о независимости Каталонии.

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До настоящего момента, отмечает испанская La Razón, испанское правительство неоднократно указывало на нелегитимность подобного плебисцита, а региональные власти заявляли, что действуют в интересах народа, который поддерживает инициативу проведения голосования. Теперь же, по сведениям газеты, Пучдемонт огласит законодательную базу, которую он подводит под референдум, чтобы придать ему легальный характер. Глава автономии укажет на статью 96 Конституции Испании, в которой говорится, что «международные договоры, ратифицированные Испанией, являются частью её правовой системы».

Таким образом, основываясь на Декларации прав человека, а также праве нации на самоопределение, Каталония, по мнению её правительства, имеет право провести референдум, не спрашивая разрешения у центральной власти, хотя испанской Конституцией и предусмотрена необходимость и обязательность согласия центра на проведение голосований, которые могут изменить территориальный состав страны.

Сепаратистам удалось найти противоречия в Основном Законе Испании, которые они и собираются использовать себе во благо, отмечает издание.

Кроме того, инициаторам каталонского референдума предстоит рассказать, как они собираются решить вопрос составления списков избирателей (эта акция тоже требует разрешения сверху) и поломать голову над тем, как организовать избирательные участки в муниципалитетах, главы которых не рискуют нарушать законы и ломать хорошие отношения с центром и потому отказываются предоставлять помещения для проведения голосования.