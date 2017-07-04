Тверская область, 6 августа, 2002, 10:44 — ИА Регнум. Весьма ценное полезное ископаемое сапропель обнаружили в одном из озер Тверской области. Этот природный материал - подобие лечебной грязи. Ее успешно применяют в различных сферах деятельности человека - от сельского хозяйства до медицины. По мнению специалистов, добыча сапропеля могла бы существенно поправить бюджет области.

Нашли сапропель сотрудники "Тверьагроводпроекта" совершенно случайно. Они выехали в Лесной район Тверской области на озеро Кремено, чтобы очистить его от грязи. Само озеро большое, но неглубокое - не более 3 метров. И вот на дне водоема как раз и обнаружили слой сапропеля толщиной более 5 метров.

Сапропель представляет собой перегнившие остатки растительности. Это полезное ископаемое образуется в течение очень длительного периода времени и только без доступа воздуха. С большим эффектом используют сапропель в качестве удобрений, косметике, в промышленности, медицине. Сапропелевый воск может выдерживать температуру до 5000 градусов. Тверская область богата озерами, в том числе и с запасами сапропеля. Недаром, по данным ЮНЕСКО, тверской край считается одним из самых экологически чистых в России. Однако, в отличие от Запада, мы никак не используем своих ресурсов. За рубежом, например, сапропель - это ценный дорогой материал. И по словам специалистов, лечебные грязи озер могли бы стать "золотым дном" Тверской области.