«Рубль: динамика вялая»
Москва, 4 июля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Курс национальной российской валюты стабилизировался на уровнях в 59,00 — 59,50 за один американский доллар США., наблюдается вялая динамика, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.
По его мнению, основными факторами влияния на курс рубля по отношению к доллару США на текущей неделе будут экономические и внешнеполитические новости из Москвы, где сейчас проходит встреча глав России и КНР.
«Ожидается, что главы России и Китая в ходе переговоров обсудят комплексное взаимодействие стран, а также актуальные международные и региональные проблемы», — отметил Блинов.
«К концу недели стоит ждать новостей перед саммитом стран G20 (7−8 июля), а потом и с самого саммита, который пройдёт в Германии в конце недели, где возможно состоится встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — напомнил он.
«В рамках сложившейся ситуации, скорее всего, до конца недели не будет наблюдаться существенного изменения ситуации в курсе рубля. Если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного или прорывного в рамках саммита стран G20», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, на 4 июля официальные курсы Центробанка РФ составляют 58,96 рубля за американскую валюту и 67,20 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 42 и 60 копеек соответственно.
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