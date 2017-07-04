Москва, 4 июля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Курс национальной российской валюты стабилизировался на уровнях в 59,00 — 59,50 за один американский доллар США., наблюдается вялая динамика, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

ИА REGNUM Рубль

По его мнению, основными факторами влияния на курс рубля по отношению к доллару США на текущей неделе будут экономические и внешнеполитические новости из Москвы, где сейчас проходит встреча глав России и КНР.

«Ожидается, что главы России и Китая в ходе переговоров обсудят комплексное взаимодействие стран, а также актуальные международные и региональные проблемы», — отметил Блинов.

«К концу недели стоит ждать новостей перед саммитом стран G20 (7−8 июля), а потом и с самого саммита, который пройдёт в Германии в конце недели, где возможно состоится встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — напомнил он.

«В рамках сложившейся ситуации, скорее всего, до конца недели не будет наблюдаться существенного изменения ситуации в курсе рубля. Если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного или прорывного в рамках саммита стран G20», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 июля официальные курсы Центробанка РФ составляют 58,96 рубля за американскую валюту и 67,20 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 42 и 60 копеек соответственно.

Читайте также: «Рубль между двух огней»