Донецк, 4 июля, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Террористический акт, который готовили украинские спецслужбы, предотвращен в Донецке, сообщил журналистам 4 июля заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

Басурин уточнил, что утром 4 июля жители Донецка нашли взрывное устройство с дистанционным управлением, которое было заложено в жилом секторе на улице Щорса. Бомба найдена вблизи кулинарного колледжа.

«В настоящий момент взрывное устройство удалось обезвредить. Предположительно, оно должно было сработать утром, в часы, когда жители идут на работу, в магазины, ведут детей в детский сад, студенты выходят на учебу, — сказал Басурин. — Важно отметить, что украинскими спецслужбами данный террористический акт был спланирован накануне минских переговоров и в преддверии встречи лидеров «большой двадцатки».

Басурин уточнил, что по сведениям, которые получила разведка ДНР, накануне G20 украинскими спецслужбами планировались и другие акции.

«У нас имеется подтверждение, что властями Украины даны указания на проведение в период до 9 июля кровавых провокаций, в том числе на подконтрольных ВСУ территориях, имеющих цель дискредитировать руководство ДНР», — сказал он.

Басурин подчеркнул, что эти «новости» подтверждают, что подконтрольные киевской власти военные действуют в Донбассе террористическими методами. Мировому сообществу стоит учесть это.

Напомним, ранее Басурин сказал, что за минувшие сутки на донецком направлении ВСУ выпустили по районам 11 населенных пунктов пять мин калибра 120 мм и 36 мин калибра 82 мм. За минувшие сутки ВСУ 23 раза нарушили режим прекращения огня.