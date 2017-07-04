Москва, 4 июля, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Оппозиционер Вячеслав Мальцев, против которого ранее было возбуждено уголовное дело, спешно покинул Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов телеканалу «Дождь».

Тома Кутюр. Беглец

"На Мальцева завели уголовное дело о создании экстремистского сообщества, — говорится в сообщении. — Его (оппозиционера) планировали арестовать, однако он узнал об этом и уехал».

Куда именно отправился Мальцев, пока неизвестно. По словам Романова, изначально оппозиционер планировал уехать в Молдавию, но его не пустили туда через Украину.

«Он (Мальцев) позже скажет, где остановится окончательно», — сообщил пресс-секретарь движения.

Напомним, 11 июня адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что сотрудники полиции проводят обыски в подмосковном доме у блогера Вячеслава Мальцева. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о нападении на полицейского на несанкционированной акции протеста в Москве 26 марта.

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