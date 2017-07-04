Абу-Даби, 4 июля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян заявил, что по-прежнему ожидает от Катара выполнения ультиматума, сообщает 4 июля Reuters.

Герб Катара

Ответ со стороны Дохи должен последовать через Кувейт, выступающий в качестве посредника.

Министр внутренних дел ОАЭ также подчеркнул, что речи о дополнительных санкциях в отношении Катара пока не идет.

«Я думаю, что преждевременно говорить о дополнительных санкциях», — отметил шейх Абдалла на пресс-конференции в Абу-Даби.

«Все зависит от того, что мы услышим от наших братьев в Кувейте», — резюмировал министр иностранных дел ОАЭ.

Напомним, Катар был обвинен некоторыми арабскими странами, в числе которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, в спонсировании терроризма и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. После чего с Дохой были разорваны дипломатические отношения. Для возобновления сотрудничества Катару был предъявлен список из 13 требований, которые он выполнять отказался.