Калуга, 4 июля, 2017, 13:09 — ИА Регнум. В Боровске из окна квартиры на пятом этаже выпала девочка 2,5 лет. Как сообщила ИА REGNUM следователь следственного отдела по Боровскому району СУ СКР по Калужской области Софья Шестакова, инцидент произошёл вечером 3 июля. Ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в областную больницу.

Фото пресс-службы калужского регионального следственного управления СКР Место происшествия

По предварительным данным, девочка без присмотра играла на застеклённом балконе. Окна балкона были открыты для проветривания и защищены только тонкой москитной сеткой, девочка забралась с табурета на подоконник и, облокотившись на слабую сетку, упала на асфальт.

В СК заявили, что ребёнок воспитывается в полной благополучной семье, в нормальных жилищно-бытовых условиях. На момент трагедии девочка находилась дома вместе со старшими сёстрами, самой взрослой из которых 17 лет. Родители были на работе.

Следователи опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 11 мая по 11 июня 2017 года в Калужской области было зарегистрировано пять падений детей из окон. Четверо из пяти пострадавших — это дети в возрасте от 2 до 4 лет, из благополучных семей. Трое из них получили серьёзные травмы, один ребёнок отделался минимальными повреждениями, так как упал с первого этажа.