Москва, 4 июля, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Запуск Северной Кореей баллистической ракеты, отслеженный Минобороны РФ, не представлял опасности для России, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Запуск был произведен 4 июля в 3 часа 46 минут мск с северокорейского полигона «от границ России», уточнили в ведомстве. Его отслеживали средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении.

По данным Минобороны, ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров. По сообщениям южнокорейских СМИ, высота полета составила более 2300 километров.

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Она упала в центральной части Японского моря в 300 километрах от берега.

Ранее сообщалось, что Пхеньян испытал межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-14». В КНДР пуск ракеты был объявлен успешным.

Пуск был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто. Новые испытания осудили правительства Японии и Южной Кореи.

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