Москва, 4 июля, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Многие валюты развивающихся стран слабели в преддверии дня независимости в США и рубль не стал исключением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин. Но на рубль, по его словам, оказывают давление и другие факторы, причем не только нефтяные цены.

ИА REGNUM Рубль

«Рубль окончательно потерял привязку к нефти — пока стоимость Brent достигла 49,5 долларов за баррель, рубль к доллару упал до отметки в 59,25», — пояснил Люшин.

По его словам, на курс рубля гораздо больше давит предстоящая встреча президентов России и США в рамках саммита G20.

«Этот фактор будет действовать до следующей недели так как саммит пройдет 7−8 июля», — считает Люшин.

Кроме того, по его словам, на рубле сегодня сказывается давление со стороны платежного баланса.

«А корректировка планов Минфина по привлечению средств на долговом рынке только подчеркивает, что российский долг не так уж сильно нужен инвесторам», — уверен Люшин.

Поэтому, с его точки зрения высокая волатильность рубля пока будет сохраняться.

«На этой неделе мы увидим движения в пределах 50−70 копеек от текущих значений в отношении как к доллару, так и к евро», — предполагает Люшин.