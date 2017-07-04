Ярославль, 4 июля, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов принял решение не менять чугунные ограждения Первомайского бульвара в центре города на стальные, нового дизайна. Об этом он заявил в ходе совещания в мэрии города с участием представителей общественности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Решетка Первомайского бульвара

Как сообщало ранее ИА REGNUM, скандал в городе вызвали планы по замене решеток, на бульваре появилась табличка, что в рамках губернаторской программы «Решаем вместе» будет произведена замена чугунных ограждений на стальные. Собравшиеся в мэрии эксперты (члены общественных палат, историки, искусствоведы, архитекторы, эксперты по культурному наследию) единогласно говорили о недопустимости замены решеток и раскритиковали дизайн новых решеток, пришедший из Сергиева Посада.

«Турист приезжает в наш город, чтобы увидеть аутентичный город. Что касается герба, то геральдический совет при президенте рекомендует использовать гербы прежде всего в официальных документах. Многократное повторение официальной символики снижает ее значение и противоречит ее статусу», — сказал заведующий кафедрой регионоведения Ярославского госуниверситета, специалист по геральдике Андрей Данилов.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сказал, что готов идти навстречу общественности и сохранить чугунную решетку Первомайского бульвара.

«То, что на Первомайском бульваре должна быть чугунина, это очевидно. Бульвар — это оазис в центре города. Надо оставить все как есть», — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Мэр пояснил, что ошибку допустили работники департамента городского хозяйства, которые предложили установить на бульвар ограждение, разработанное для дорог центра города. При этом критику в адрес дизайна он не принял, пояснив, что в Сергиевом Посаде облик решеток благословили наместник Троице-Сергиевой Лавры архиепископ Феогност и Патриарх Кирилл (решетки установили к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского).

Слепцов пояснил также, что решетки Первомайского бульвара не входят в контракт по замене и установке ограждений в центре города стоимостью 23 млн рублей. Работы на Первомайском бульваре будут разыграны отдельным лотом (8,5 млн рублей), при этом большая часть денег не является средствами городского бюджета.

На бульваре мэр предложил и получил поддержку экспертов заменить часть чугунного ограждения на участке от Красной площади до Волжской набережной на новое чугунное, которое копирует решетку на участке от театра Волкова до Красной площади. Против этого высказался только депутат муниципалитета Антон Голицын. Чугунная решетка, подлежащая замене, будет перемещена в Рабочий сад на Красном Перекопе. Также Владимир Слепцов предложил на чугунную решетку повесить стилизованное изображение медведя.

«Было бы целесообразнее оставить эстетику чистого забора», — сказал главный архитектор области Михаил Кудряшов.

Владимир Слепцов все же в качестве эксперимента предложил изготовить съемную конструкцию и повесить на некоторых секциях ограды.

«Я доволен тем, что мэрия отказалась от планов убрать чугунную решетку, спасибо Владимиру Слепцову за это. Но установка решеток нового дизайна на других улицах центра все же не устраивает многих специалистов. Будем думать, что делать дальше. Но конструктивный результат все же есть, и это хорошо», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Антон Голицын.