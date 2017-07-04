Киев, 4 июля, 2017, 12:27 — ИА Регнум. На 10 млрд гривен ($380 млн) увеличит правительство Украины расходы на оборону в 2018 году, заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, сообщает 4 июля «Эспрессо».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сон

Первый замминистра отметил, что в этом году бюджет министерства обороны составил 64 млрд гривен ($2,46 млрд), соответственно в 2018 году Минобр получит финансирование в размере 74 млрд гривен ($2,85 млрд).

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году президент Украины Петр Порошенко заявлял, что оборонный бюджет страны в 2017 году составит 5% ВВП, то есть около 129 млрд гривен ($4,96 млрд).

Напомним, по данным Минобороны Украины, гражданская война в Донбассе стоила Киеву порядка $50 млрд по предварительным расчетам, помимо этого, в военном конфликте погибли около 2,7 тыс. солдат ВСУ, еще около 10 тыс. были ранены.

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