Кемерово, 4 июля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области собака спасла мужчину, заблудившегося в тайге, от медведя, сообщает региональный главк МВД РФ.

Бурый медведь

Жителя поселка Боровой Чебулинского района искали неделю: он ушел через лес в соседнюю деревню Алексеевка и заблудился.

Все это время рядом с ним оставалась его собака, которая и спасла его во время нападения хищника. Пес бросился на хищника, а мужчина в это время успел залезть на дерево и спрятаться. Собаку задрал медведь.

В общей сложности мужчина прошел по тайге около 40 километров без воды и еды. Его нашли на пятый день поисков (к тому времени мужчина уже был в тайге два дня).

Нашла его совместная группа сотрудников МВД, МЧС, лесхоза и охотхозяйства при обследовании тайги на вездеходе.