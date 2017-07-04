Цзинань, Китай, 4 июля, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Китайские археологи сообщили об обнаружении еще одного древнего поселения, возраст которого составляет около 5 тыс. лет. Отличительной особенностью обнаруженной деревни стали останки ее жителей, рост которых в среднем превышал 1,9 метра.

Гигант и пигмеи. Карикатура Льва Толстого. 1903

Древнее поселение было обнаружено неподалеку от современной деревни Цзяоцзя, расположенной в уезде Чжанцю китайской провинции Шаньдун. Археологи раскопали руины 104 строений, а также более 200 могил, в которых были обнаружены кости древних китайцев, населяющих Поднебесную около 5 тыс. лет назад, пишет «Сина синьвэнь».

По словам специалистов, древние китайцы значительно отличались от своих современных потомков — рост жителей Китая несколько тысяч лет назад составлял не менее 1,85−1,90 метра, в то время как средний рост современных китайцев составляет не более 1,72 метра.

Кроме того, предки были значительно сильнее своих потомков. По мнению ученых, по мере развития инструментов и технологий, люди стали менее физически развитыми. Так рост известного китайского мыслителя Конфуция, по словам современников, составлял около 1,9 метра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудники Археологического института при Академии социальных наук КНР сообщили об обнаружении почти двух десятков захоронений, возраст которых составляет не менее 1,8 тыс. лет. 18 гробниц были обнаружены на территории китайской провинции Хэнань.