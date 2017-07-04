Пхеньян, 4 июля, 2017, 12:10 — ИА Регнум. «Власти Северной Кореи впервые объявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которая способна достигнуть территории США», — говорится в сообщении.

ChosonTV Хвасон-14

Официальный Вашингтон уже отреагировал на очередное ракетное испытание со стороны Северной Кореи. Так, президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Китай поможет мировому сообществу решить данную проблему.

«Сложно поверить, что Япония и Южная Корея будут дальше с этим мириться, — пишет Трамп на странице в соцсети. — Возможно, Китай сделает серьезный шаг […] и покончит с этим абсурдом раз и навсегда!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля Вооруженные силы КНДР запустили очередную ракету, упавшую в Японское море.

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