Ярославль, 4 июля, 2017, 12:09 — ИА Регнум. После возбуждения УФАС дела против «Ярославльводоканала», предприятие расторгло договор с ООО «Тортилла» на поставку биорегулятора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском УФАС.

Ярославльводоканал

ОАО «Ярославльводоканал», принадлежащий мэрии Ярославля, провел закупку на поставку природного биорегулятора «Биофокс» без проведения конкурса у ООО «Тортилла», учредителем которого до 29 декабря 2016 года являлась Елена Блощицына — по всей вероятности, жена директора ОАО «Ярославльводоканал» Вадима Блощицына. Объем закупки составил 2,6 тонны по цене, указанной на сайте компании-производителя — 9971 рублей за килограмм. Закупка была произведена у единственного поставщика — ООО «Тортилла». При этом у «Биофокса» есть аналоги, как отечественные («Биоксим Аква»), так и импортные («Оксидол»).

Прокуратура области провела проверку закупки и выявила нарушения закона — неправомерный выбор способа закупки у единственного поставщика. Материалы проверки направлены в антимонопольную службу области для проведения проверки. Ярославское УФАС России возбудило дело против «Ярославльводоканала» за нарушение закона «О защите конкуренции». Антимонопольная служба признала директора «Ярославльводоканала» Вадима Блощицына виновным в совершении административного правонарушения, он оштрафован на 20 тысяч рублей.

После этого ярославское УФАС провело проверку в отношении «Ярославльводоканала» за те же самые действия и приняло решение возбудить дело по факту нарушение закона «О защите конкуренции» .

В ходе заседания комиссии УФАС представитель ОАО «Водоканал» в своих возражениях указал на то, что в рамках договора общество подавало заявку на поставку только 10 кг биорегулятора на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Следовательно, могло заключить договор с единственным поставщиком и не нарушило законодательство.

Однако, комиссия УФАС посчитала этот довод неубедительным, т.к. в закупочной документации было указанно на необходимость поставки нескольких тонн биорегулятора в течение двух лет (с марта 2017 года по март 2019 года). При этом в договоре поставки не прописаны объем и стоимость товара, вместо этого содержится указание на необходимость подачи отдельных заявок на поставку части продукта.

«Комиссия Ярославского УФАС России считает, что суммой этой закупки нужно считать 26 153 933 млн рублей, т.к. все подаваемые заявки будут действовать в рамках одного договора. Следовательно, необходимо было проводить конкурс. В настоящий момент договор с ООО «Тортилла» расторгнут. Теперь при сохранении потребности в поставке биорегулятора, ОАО «Ярославльводоканал» вправе снова провести закупочную процедуру на данный товар», — сказала начальник отдела контроля органов власти и рекламы Ярославского УФАС России Елена Гудкевич.