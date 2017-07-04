Бразилиа, 4 июля, 2017, 12:13 — ИА Регнум. В заметке, опубликованной 3 июля, международное рейтинговое агентство Moody’s утверждает, что президент Бразилии Мишел Темер «переживет» обвинения в пассивной коррупции, однако будет иметь проблемы с одобрением реформы пенсионной системы, и это может ослабить кредитоспособность страны, сообщает El Confidencial.

Рио де Жанейро. Бразилия

Агентство отмечает, что политическая турбулентность, созданная в Бразилии после предъявления обвинений Темеру, снижает способность президента получить поддержку Конгресса и одобрить реформу пенсионной системы и пенсионного обеспечения.

По мнению Moody’s, обвинения, предъявленные прокуратурой, не будут поддержаны парламентом, однако при этом агентство считает, что голосование по реформе, которое первоначально было запланирована на июль, не состоится до конца августа или начала сентября, и это «лучший сценарий».

«Если будут предъявлены новые обвинения, мы ожидаем дальнейших задержек голосования по реформе», — сообщает Moody’s, назначившее Бразилии спекулятивный рейтинг Ba2.

Для агентства утверждение комплексного проекта реформирования системы социального обеспечения является ключом к кредитоспособности Бразилии, которая погружена в серьезный экономический кризис, длящийся более двух лет.

По данным Moody's, если за проект не проголосуют в 2017 году, «уже будет трудно утвердить реформу при нынешней администрации из-за всеобщих выборов», запланированных на 2018 год.

Напомним, в дополнении к реформе пенсионной системы, в которой предлагается увеличить и зафиксировать возраст выхода на пенсию для мужчин в 67 лет, а для женщин в 62 года, правительство Бразилии осуществляет трудовую реформу, которая снижает защищенность работника, позволяя работодателю в коллективных договорах нарушать трудовое законодательство страны, а также отменяя обязательный годовой взнос работников в профсоюзы.

Меры, критикуемые профсоюзами и отстаиваемые работодателями, были предметом всеобщей забастовки 30 июня, которой не удалось парализовать страну из-за низкого участия некоторых секторов, главным образом транспорта.