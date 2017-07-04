Симферополь, 4 июля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Пакетные пляжные туры в Крым остаются самыми дешёвыми среди популярных в России направлений летнего отдыха. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

Krishtal Aleksandr Галечный пляж в Канаке, Крым

По данным ассоциации, недельный отдых на двоих в туристическо-оздоровительном комплексе в Бахчисарае стоит 28 тыс. 274 рублей. При этом в стоимость тура включены завтрак, а также ужин или обед.

Несколько дороже и без питания можно отдохнуть в мини-отеле в Оленевке — сейчас путёвка туда стоит 28 тыс. 841 рублей. Хотя ещё месяц назад, по словам аналитиков, она стоила 14 тыс. 280 рублей на двоих с авиаперелётом.

Второе место в рейтинге дешёвых направлений занимает Болгария — в Кранево можно слетать на двоих на семь дней за 29 тыс. 736 рублей.

Третье место занимает Сочи — так, цена отдыха в отеле Лазаревском с перелётом стоит 33 тыс. 681 рубль на двоих. При этом недельный отдых в горах в Красной Поляне стоит заметно меньше — 20 тыс. 909 рублей.

Самой дорогой для российского туриста пока остаётся Италия — в Байя Домиция стоимость отдыха составляет 81 тыс. 246 рублей без питания. В Сицилии — 86 тыс. 458 рублей с завтраками.

Что касается вновь открывшейся для туристов Турции, то здесь можно, например, отдохнуть в кемерском отеле за 39 тысяч 313 рублей в течение семи дней «все включено». Тур в этот же отель с ограниченным пансионом составляет 33 тыс. 700 рублей.

На этом фоне по стоимости отдыха заметно проигрывает зарубежным конкурентам детский курорт в Анапе — самая бюджетная цена пакетного тура на двоих туда составляет 42 тыс. 356 рублей без питания, что дороже, чем отдых в Турции, Греции и Болгарии.

По данным Ростуризма, поток отдыхающих в Крым этим летом немного снизился по сравнению с 2016 годом. Среди причин снижения турпотока эксперты указывают рост цен на продукты, завышенную стоимость отдыха на курортах, а также неблагоприятную погоду.

Ранее аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) констатировали, что интерес индивидуальных туристов к курортам Крыма и Краснодарского края уже к началу лету сократился на 5−7%, организованных путешественников — на 12−15%.