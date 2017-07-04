Москва, 4 июля, 2017, 12:03 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра и грозовые дожди, говорится в экстренном предупреждении регионального главка МЧС РФ.

ИА REGNUM Гроза в Москве

Днем и вечером 4 июля в городе ожидаются дождь и гроза. Ветер усилится с порывами до 12−17 метров в секунду.

Следствием непогоды могут стать подтопление отдельных территорий, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.

Из-за усиления ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение кровель домов. Также объекты, необорудованные громоотводом, могут повредить молнии.

Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и не укрываться от дождя и грозы под деревьями. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

В Подмосковье также ожидается гроза, есть вероятность повреждения линий электропередач и повала деревьев.