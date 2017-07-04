Ярославль, 4 июля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы приостановили строительные работы на многоэтажке по улице Писемского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении службы судебных приставов по Ярославской области

УФССП по ЯО Стройка

Жители соседнего дома обратились в Фрунзенский районный суд, требуя остановить строительство, поскольку стройка располагается близко к их дому и строительная пыль и грязь летит им в окна.

Фрунзенский районный суд Ярославля обязал ООО «Прогресс-инвест» приостановить строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по ул. Писемского, д.27/38 до получения положительного заключения по внесенным изменениям в раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка». Судебные приставы вручали руководству организации требования об исполнении судебного решения, однако, строительная компания проигнорировала не только требования работников ведомства, но и решение суда.

«Судебные приставы выехали на объект и вывели строителей со стройки, опечатали грузоподъемный кран, въезд на стройку, а также бытовки для прорабов. Теперь на протяжении всего времени работники службы будут проводить проверки надлежащего исполнения судебного решения. Стоит отметить, что руководитель ООО «Прогресс-инвест» привлекался к административной ответственности за возобновление строительных работ. Если ситуация повторится, то будет рассмотрен вопрос о привлечении руководителя строительной организации к уголовной ответственности», — сказал руководитель УССП по Ярославской области руководитель службы судебных приставов Александр Юдин.