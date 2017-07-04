Барнаул, 4 июля, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Прокуратура Барнаула возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 Уголовного кодекса РФ) в отношении руководителей Алтайской академии экономики и права (ААЭП), в сентябре 2016 года объявивших о закрытии вуза. Как сообщила 4 июля помощник прокурора Барнаула Олеся Белоус, по результатом проверки соблюдения конституционных прав граждан (в том числе права на образование) выяснилось, что образованию внушительного долга перед кредиторами, преподавателями и студентами предшествовали сделки недвижимого и движимого имущества на общую сумму более 67 млн рублей. Следователи полагают, что эти действия и привели к банкротству.

Группа ААЭП «Вконтакте» Эмблема Алтайской академии экономики и права

«Материалы проверки направлены в порядке ст. 37 УПК РФ в СУ УМВД России по Барнаулу для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые проблема с приостановкой учебного процесса в ААЭП из-за непродленной лицензии была озвучена в январе 2016 года. Однако тогда ректор Сергей Тен уверял, что аккредитацию вуз все же получит.

Но этого не произошло, и академия окончательно остановила образовательную деятельность. На тот момент долг перед 396 бывшими студентами составлял более 20 млн рублей. Усилия прокуратуры, которая в интересах пострадавших направила в суд исковые заявления о взыскании платы за обучение, помогли вернуть несколько сотен тысяч рублей.