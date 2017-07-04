Дамаск, 4 июля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Жертвами авиуадара, нанесенного возглавляемой США коалицией по деревне в сирийской провинции Эль-Хасаке, стали девять мирных жителей. Об этом сообщает агентство SANA.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Удар был нанесен по деревне Кишкиш Зейанат на юге провинции, расположенной в 15 км от города Шаддади. Отмечается, что воздушная атака была предпринята «под предлогом борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля стало известно о прорыве «Сирийскими демократическими силами» обороны террористов в сирийской Ракке. Поддержку сирийским силам оказала так называемая антитеррористическая коалиция, возглавляемая США. Силы коалиции ударили по двум секциям стены Рафика, благодаря чему отряды сирийской оппозиционной армии смогли попасть в город.

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